Elazığ’da aday çıktı – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’da aday çıktı

    Elazığ’da aday çıktı
    Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi maddi anlamda büyük güçlükler yaşayan 'da, başkanlığa aday çıktı. İş adamı İrfan Yumakgil, 28 Temmuz'da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıkladı.
    1. 19.7.2018
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