Adana Demirspor, Orhan Taşdelen'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , 'i kadrosuna kattı

    <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>, <a href="/index/orhan-tasdelen?id=249b606a-e9c8-4778-ab3a-6b665eea9d3a" class="" rel="tag">Orhan Taşdelen</a>'i kadrosuna kattı

    1. Lig ekiplerinden , geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen savunma oyuncusu 'i transfer etti.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, mavi-lacivertli ekibin 31 yaşındaki futbolcu 'le sözleşme imzaladığı belirtildi.

    Açıklamada, tecrübeli oyuncunun Akhisarspor'da geçen sezon 8 karşılaşmada forma giydiği bildirildi.

    1. 18.7.2018 01:00
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