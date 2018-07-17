Adana Demirspor, Traore'yi transfer etti – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    , Traore'yi etti

    <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>, Traore'yi <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    1. Lig ekiplerinden , Kardemir 'dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre geçen sezon 'da forma giyen 21 yaşındaki Traore, mavi-lacivertli takıma edildi.

    Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeni transferin camiaya hayırlı olmasını dileyerek, " takımında orta sahada oynayan genç ve başarılı bir ismi renklerimize kattık." ifadesini kullandı.

    1. 17.7.2018 10:13
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