Adana Demirspor, Traore'yi transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor'dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre geçen sezon Karabükspor'da forma giyen 21 yaşındaki Traore, mavi-lacivertli takıma transfer edildi.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeni transferin camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Karabükspor takımında orta sahada oynayan genç ve başarılı bir ismi renklerimize kattık." ifadesini kullandı.
- 17.7.2018 10:13
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Ünal Karaman: "Panik gereksiz"
Toplam 1
Yorum
sönmez yaa arkadaşlar bu gs sempatisi ts ye nereden geliyor şimdi de Yusuf yazıcı yaa satın bu ts yi bizde kurtulalım sizde akıl varmı ?
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Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon
Toplam 3
Yorum
svaş Fabriano,G.Gönül,Caner,Necip,Love,Querasma,Babel,Vida ve Lens satılmalı.
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Quaresma: Geliyorum
Toplam 1
Yorum
KUEREŞMA HOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYY ADAMSINN QUARESMEEE
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