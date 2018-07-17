Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre geçen sezon Karabükspor'da forma giyen 21 yaşındaki Traore, mavi-lacivertli takıma transfer edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeni transferin camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Karabükspor takımında orta sahada oynayan genç ve başarılı bir ismi renklerimize kattık." ifadesini kullandı.