Adana Demirspor'dan 2 transfer – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'dan 2

    Adana Demirspor'dan 2 transfer

    1. Lig ekiplerinden , kaleci ve Sırp defans oyuncusu Milan Mitrovic'i etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Murat Sancak ve sportif direktör , 'dan 23 yaşındaki kaleci ve Partizan'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Milan Mitrovic ile görüşerek anlaşma sağladı.

    Akbaba ile 4 yıllık, Mitrovic ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.


    1. 16.7.2018 23:27
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