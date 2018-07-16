Adana Demirspor'dan 2 transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Murat Sancak ve sportif direktör Tanju Çolak, Kardemir Karabükspor'dan 23 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ve Partizan'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Milan Mitrovic ile görüşerek anlaşma sağladı.

Akbaba ile 4 yıllık, Mitrovic ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.





