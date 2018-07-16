Adana Demirspor'dan 2 transfer
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ve Sırp defans oyuncusu Milan Mitrovic'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Murat Sancak ve sportif direktör Tanju Çolak, Kardemir Karabükspor'dan 23 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ve Partizan'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Milan Mitrovic ile görüşerek anlaşma sağladı.
Akbaba ile 4 yıllık, Mitrovic ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
- 16.7.2018 23:27
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Adana Demirspor'dan 2 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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