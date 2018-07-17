Es Es’e yeni golcü – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ’e yeni golcü

    Es Es’e yeni golcü

    Birçok isimle temasa geçen kırmızı-siyahlılar, son olarak Mechelen’in forveti ’la görüşmelere başladı

    Maddi kriz nedeniyle transferde yüksek maliyetli isimlerden uzak duran , gündemine yeni bir ismi aldı. Birçok oyuncuyla görüşme halinde olan kırmızı-siyahlılar, 'la da temasa geçti. Kulübü Mechelen'le sözleşmesini karşılıklı feshetmesi gündemde olan 30 yaşındaki golcünün de 'e gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

    BELÇİKA'DAN AYRILIYOR
    Karadağlı golcü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında olduğu Mechelen ile yalnızca 4 maçta 131 dakika şans buldu. Karadağ 'nda da oynayan Beqiraj, kariyerinde Buducnost, , Changchun, ve formaları giydi. 1.83 boyundaki futbolcu, güçlü fiziğiyle de öne çıkıyor.

    1. 17.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Es Es’e yeni golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN