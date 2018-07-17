Es Es’e yeni golcü
Birçok isimle temasa geçen kırmızı-siyahlılar, son olarak Mechelen’in forveti Fatos Beqiraj’la görüşmelere başladı
Maddi kriz nedeniyle transferde yüksek maliyetli isimlerden uzak duran Eskişehirspor, gündemine yeni bir ismi aldı. Birçok oyuncuyla görüşme halinde olan kırmızı-siyahlılar, Fatos Beqiraj'la da temasa geçti. Kulübü Mechelen'le sözleşmesini karşılıklı feshetmesi gündemde olan 30 yaşındaki golcünün de Es Es'e gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.
BELÇİKA'DAN AYRILIYOR
Karadağlı golcü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Mechelen ile yalnızca 4 maçta 131 dakika şans buldu. Karadağ Milli Takımı'nda da oynayan Beqiraj, kariyerinde Buducnost, Dinamo Zagreb, Changchun, Dinamo Minsk ve Dinamo Moskova formaları giydi. 1.83 boyundaki futbolcu, güçlü fiziğiyle de öne çıkıyor.
- 17.7.2018
-
"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
-
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
-
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Es Es’e yeni golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.