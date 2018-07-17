Es Es’e yeni golcü

Maddi kriz nedeniyle transferde yüksek maliyetli isimlerden uzak duran Eskişehirspor, gündemine yeni bir ismi aldı. Birçok oyuncuyla görüşme halinde olan kırmızı-siyahlılar, Fatos Beqiraj'la da temasa geçti. Kulübü Mechelen'le sözleşmesini karşılıklı feshetmesi gündemde olan 30 yaşındaki golcünün de Es Es'e gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.



BELÇİKA'DAN AYRILIYOR

Karadağlı golcü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Mechelen ile yalnızca 4 maçta 131 dakika şans buldu. Karadağ Milli Takımı'nda da oynayan Beqiraj, kariyerinde Buducnost, Dinamo Zagreb, Changchun, Dinamo Minsk ve Dinamo Moskova formaları giydi. 1.83 boyundaki futbolcu, güçlü fiziğiyle de öne çıkıyor.