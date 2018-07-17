Varsa yoksa Pote!
Mavi-lacivertliler, eski golcüsü için uzun süredir tüm şartları zorluyor. 33 yaşındaki yıldızın artık imza atması bekleniyor
Adana Demirspor, kralı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Mavi-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu eski golcüsü Mickael Pote'yi tekrar renklerine katmanın planlarını yapıyor. 2015-2017 sezonları arasında Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de gol kralı olan 33 yaşındaki yıldızın transferinde tüm şartları zorlayan yönetim, işi imza aşamasına getirdi. Adana Demirspor, geçtiğimiz günlerde transferinden vazgeçtiği Beninli futbolcunun Türkiye'ye dönmek istediğini iletmesiyle tekrar düğmeye bastı.
2 İSİMLE ANLAŞMA SAĞLADI
Apoel ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Kıbrıs Rum Kesimi'nden ayrılacak olan Mickael Pote'nin, Adana Demirspor'dan 3 senelik anlaşma istediği öğrenildi. Bu arada mavilacivertliler, dün Karabükspor'un 2 yıldız ismiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Adana Demirspor Yönetimi; Tayyip Talha Sanuç ve Traore ile el sıkıştı. Adana Demirspor'un Çağlar Şahin Akbaba'nın da dahil olduğu transferde, kırmızı- mavililere tam 2 milyon 750 bin TL bonservis bedeli ödeyeceği de öğrenildi.
DEMİRSPOR'DA MİTROVİC
SPOR Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor, Sırbistan'da Partizan forması giyen 30 yaşındaki stoper Milan Mitrovic'i de kadrosuna kattı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, transferi sosyal medyadan duyurdu. Mitrovic, 2012-2017 arasında Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu formasıyla 81 karşılaşmada ter döktü. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon ise Partizan'da 24 maçta 2 golle oynadı.
12. TRANSFER ÇAĞLAR
Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve anlaştığı iddia edilen Çağlar Şahin Akbaba'yı da kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesi 12. transferini yapan Demirspor'da 23 yaşındaki genç kaleci, Süper Lig'de geride kalan sezonda 12 maçta oynarken, Karabükspor'un 1. Lig'e düşmesine engel olamamıştı.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
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