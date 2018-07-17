Varsa yoksa Pote! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Varsa yoksa Pote!

    Varsa yoksa Pote!

    Mavi-lacivertliler, eski golcüsü için uzun süredir tüm şartları zorluyor. 33 yaşındaki yıldızın artık imza atması bekleniyor

    , kralı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Mavi-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu eski golcüsü 'yi tekrar renklerine katmanın planlarını yapıyor. 2015-2017 sezonları arasında Demirspor formasıyla 1. Lig'de gol kralı olan 33 yaşındaki yıldızın transferinde tüm şartları zorlayan yönetim, işi imza aşamasına getirdi. , geçtiğimiz günlerde transferinden vazgeçtiği Beninli futbolcunun 'ye dönmek istediğini iletmesiyle tekrar düğmeye bastı.

    2 İSİMLE ANLAŞMA SAĞLADI
    Apoel ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Kıbrıs Rum Kesimi'nden ayrılacak olan 'nin, Demirspor'dan 3 senelik anlaşma istediği öğrenildi. Bu arada mavilacivertliler, dün 'un 2 yıldız ismiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Adana Demirspor Yönetimi; Tayyip Talha Sanuç ve Traore ile el sıkıştı. Adana Demirspor'un 'nın da dahil olduğu transferde, kırmızı- mavililere tam 2 milyon 750 bin TL bonservis bedeli ödeyeceği de öğrenildi.

    DEMİRSPOR'DA MİTROVİC
    SPOR Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor, 'da Partizan forması giyen 30 yaşındaki stoper Milan Mitrovic'i de kadrosuna kattı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, transferi sosyal medyadan duyurdu. Mitrovic, 2012-2017 arasında 'de formasıyla 81 karşılaşmada ter döktü. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon ise Partizan'da 24 maçta 2 golle oynadı.

    12. TRANSFER ÇAĞLAR
    Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, 'ın gündeminde yer alan ve anlaştığı iddia edilen 'yı da kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesi 12. transferini yapan Demirspor'da 23 yaşındaki genç kaleci, 'de geride kalan sezonda 12 maçta oynarken, 'un 1. Lig'e düşmesine engel olamamıştı.

    1. 17.7.2018
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