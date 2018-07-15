Gözler Cocu'da! – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Gözler Cocu'da!

    Gözler Cocu'da!
    Berke Özer ve Barış Alıcı'yı 'ye gönderen Altınordu, sarı-lacivertli ekipten Samed Karakaoç'u liste başına aldı. İzmir ekibi, 21 yaşındaki sağ kanatla ilgili Cocu'nun kararını bekleyecek. Geçen sezon 5 kez kupa, 1 kez de ligde forma şansı bulan Samed, 1 gol kaydetmişti.
    1. 15.7.2018
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