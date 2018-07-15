Kerim Avcı Eskişehir'de – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Kerim Avcı Eskişehir'de
    , Altınordu'da forma giyen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Zam istediği için kulübüyle yollarını ayıran 28 yaşındaki orta saha, geçen sezon ekibinde 30 maçta görev yaptı ve 16 kez rakip ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-siyahlı kulübe yakışan futbolcuları kadroya kattıklarını belirten Eskişehirspor'un Başkanı Halil Ünal, transferlerin devam edeceği bilgisini paylaştı.
    1. 15.7.2018
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