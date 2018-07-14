Kerim Avcı Eskişehirspor'da – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    Kerim Avcı Eskişehirspor'da

    Eskişehir ekibi, Altınordu'da forma giyen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Altınordu'da forma giyen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takıma yakışan futbolcuları kadrolarına kattıklarını kaydetti.

    Eskişehirspor'u layık olduğu Süper Lig'e çıkartacak ekibi kurduklarını ifade eden Ünal, "Altınordu'dan Kerim Avcı ile 3 yıllık anlaştık. Eskişehirspor'u bir üst lige çıkartmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Gelecek sezon Süper Lig'e üç takım çıkacak ve bu takımlardan biri Eskişehirspor olacaktır. Transferlerimiz devam edecek. Kadromuzu zenginleştireceğiz." diye konuştu.

    1. 14.7.2018 16:33
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