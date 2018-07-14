Kerim Avcı Eskişehirspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Altınordu'da forma giyen Kerim Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takıma yakışan futbolcuları kadrolarına kattıklarını kaydetti.

Eskişehirspor'u layık olduğu Süper Lig'e çıkartacak ekibi kurduklarını ifade eden Ünal, "Altınordu'dan Kerim Avcı ile 3 yıllık anlaştık. Eskişehirspor'u bir üst lige çıkartmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Gelecek sezon Süper Lig'e üç takım çıkacak ve bu takımlardan biri Eskişehirspor olacaktır. Transferlerimiz devam edecek. Kadromuzu zenginleştireceğiz." diye konuştu.