Eskişehir ekibi, Altınordu'da forma giyen Kerim Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Altınordu'da forma giyen Kerim Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takıma yakışan futbolcuları kadrolarına kattıklarını kaydetti.
Eskişehirspor'u layık olduğu Süper Lig'e çıkartacak ekibi kurduklarını ifade eden Ünal, "Altınordu'dan Kerim Avcı ile 3 yıllık anlaştık. Eskişehirspor'u bir üst lige çıkartmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Gelecek sezon Süper Lig'e üç takım çıkacak ve bu takımlardan biri Eskişehirspor olacaktır. Transferlerimiz devam edecek. Kadromuzu zenginleştireceğiz." diye konuştu.
- 14.7.2018 16:33
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Toplam 1
Yorum
ali kırcı Mangala var.. Miranda var... Glik var.. Höwedes var... Ömer Toprak var... Mateo Musacchio var...C. Zapata var.. Gustavo Gomez var.. al işte.
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Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti...
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
Kerim Avcı Eskişehirspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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