Altınordudan Aykut Kocamanlı açılış - Galeri - Fotomaç
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Altınordu'dan Aykut Kocaman'lı açılış

    13 Temmuz 2018 Cuma, 14:24:14 Güncelleme: 14:25:57
    Altınordu'dan Aykut Kocaman'lı açılış
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    • 6
    Altınordudan Aykut Kocamanlı açılış

    Altınordu Futbol Akademisi U19, U18 ve U17 takımları, 2018-19 sezonunu ünlü teknik adam Aykut Kocaman'ı konuk ederek açtı.

    Altınordu'dan Aykut Kocaman'lı açılış
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    Altınordudan Aykut Kocamanlı açılış

    Kocaman, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan törenden önce tüm tesisleri gezip çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Törende Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte gençlere, "Altınordu'nun kıymetini bilin" vurgusu yapan Kocaman, "Hepiniz seçilmiş gençlersiniz. Önünüzde uzun bir yol var. Size en önemli tavsiyem her zaman çok tekrar yapın. Enerjisini düşürmeyin, paylaşımcı ve uyumlu olun" dedi.

    Altınordu'dan Aykut Kocaman'lı açılış
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    • 6
    Altınordudan Aykut Kocamanlı açılış

    Ünlü teknik adam, U19 takımından Metehan Yılmaz'ın, "Türk futbolunun gerçek anlamda çıkışa geçmesi için neye ihtiyacı var" şeklindeki sorusuna,

    Altınordu'dan Aykut Kocaman'lı açılış
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    • 6
    Altınordudan Aykut Kocamanlı açılış

    "Bundan 30 yıl önce aynı şeyler konuşuluyordu, 30 yıl sonra da konuşulmaması için yapılacak tek şey, Türkiye'de Altınordu gibi kulüplerin sayısını artırmaktır. Liglerde 100 kulüp varsa, en az 40'ı Altınordu gibi olursa gerçek çözüm yolu bulunmuş olur" yanıtını verdi.

    Altınordu'dan Aykut Kocaman'lı açılış
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    • 6
    Altınordudan Aykut Kocamanlı açılış

    Başkan Seyit Mehmet Özkan, Kocaman'a günün anısına seramik Altınordu topu ile özel bir cam Troya biblosu hediye etti.

    Altınordu'dan Aykut Kocaman'lı açılış
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    • 6
    Altınordudan Aykut Kocamanlı açılış
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