Denizlispor Seddar Karaman'la imzaladı
Spor Toto 1. Lig'de Burak Çalık, Gökhan Süzen, Deniz Vural ve Muhammet Himmet'le sözleşme imzalayan Denizlispor, Atiker Konyasporlu Seddar Karaman'ı da resmen kadrosuna dahil etti. Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor'da kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına yeşil-beyazlılarla sözleşme imzaladı.
Kiralık olarak Denizlispor'da forma giyecek Seddar, imza töreninde camiaya başarı sözü verdi. Denizlispor ayrıca, geçen sene Akhisarspor'dan kiraladığı genç defans oyuncusu Alperen Babacan'la da her konuda anlaşma sağladı. Akhisarspor'la yollarını ayıran 20 yaşındaki defans oyuncusu Denizlispor'da kaldı.
- 27.6.2018 13:53
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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