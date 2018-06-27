Kiralık olarak Denizlispor'da forma giyecek Seddar, imza töreninde camiaya başarı sözü verdi. Denizlispor ayrıca, geçen sene Akhisarspor'dan kiraladığı genç defans oyuncusu Alperen Babacan'la da her konuda anlaşma sağladı. Akhisarspor'la yollarını ayıran 20 yaşındaki defans oyuncusu Denizlispor'da kaldı.