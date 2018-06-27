Denizlispor Seddar Karaman'la imzaladı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Denizlispor 'la imzaladı

    Denizlispor <a href="/index/seddar-karaman?id=177fa946-cf39-4882-9054-ec35c28f8dbe" class="" rel="tag">Seddar Karaman</a>'la imzaladı

    1. Lig'de Burak Çalık, Gökhan Süzen, Deniz Vural ve Muhammet Himmet'le sözleşme imzalayan Denizlispor, Atiker Konyasporlu 'ı da resmen kadrosuna dahil etti. Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor'da kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına yeşil-beyazlılarla sözleşme imzaladı.

    Kiralık olarak Denizlispor'da forma giyecek Seddar, imza töreninde camiaya başarı sözü verdi. Denizlispor ayrıca, geçen sene Akhisarspor'dan kiraladığı genç defans oyuncusu Alperen Babacan'la da her konuda anlaşma sağladı. Akhisarspor'la yollarını ayıran 20 yaşındaki defans oyuncusu Denizlispor'da kaldı.

    1. 27.6.2018 13:53
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