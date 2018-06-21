Altay şov yaptı – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    şov yaptı

    Altay şov yaptı

    ekibi, genç hoca ile 1 yıllık sözleşme yaptı. ise boş mukaveleye imza attı.

    1. Lig'e 7 yıl sonra dönen , hem teknik direktörlük görevine getirilen 'yla sözleşme imzaladı hem de son 2 sezonda yaşanan şampiyonluklarda büyük katkısı olan takım kaptanı 'la nikah tazeledi. 1 yıllık imza atan 36 yaşındaki Avcı, Altay'a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Avcı, "2 sezondur kazanılan şampiyonlukları yine hedefe oynayacak bir yapılanma ile taçlandıracağız" ifadesini kullandı.

    ÇÜNKÜ VEFA BORCUM VAR
    Boş mukaveleye imza atan golcü Murat Uluç ise Altay'a borcunu ödemek için takımda kalmayı seçtiğini söyledi. 37 yaşındaki oyuncu, "Başkanımız ile maddi konuları bir kenara bıraktık. Boş mukaveleye attığım imza kariyerimin en hızlı ve tereddütsüz imzası oldu. Yönetimimiz üstüne düşeni fazlasıyla yapacaktır" dedi.
    1. 21.6.2018
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