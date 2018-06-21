Altay şov yaptı
İzmir ekibi, genç hoca Alper Avcı ile 1 yıllık sözleşme yaptı. Kaptan Murat ise boş mukaveleye imza attı.
ÇÜNKÜ VEFA BORCUM VAR
Boş mukaveleye imza atan golcü Murat Uluç ise Altay'a vefa borcunu ödemek için takımda kalmayı seçtiğini söyledi. 37 yaşındaki oyuncu, "Başkanımız ile maddi konuları bir kenara bıraktık. Boş mukaveleye attığım imza kariyerimin en hızlı ve tereddütsüz imzası oldu. Yönetimimiz üstüne düşeni fazlasıyla yapacaktır" dedi.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
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Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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