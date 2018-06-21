Adanaspor'un kamp programı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı takım 26 Haziran Salı günü saat 15.00'te kentte bir araya gelecek ve ilk antrenmanını Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Akdeniz ekibi, Adana'da 4 gün çalıştıktan sonra 30 Haziran Cumartesi günü Bolu'ya gidecek. Adanaspor, buradaki bir otelin tesislerinde 3 gün hazırlık yaptıktan sonra aynı kentteki başka bir otelde çalışmalarını sürdürecek.

Adanaspor'un kamp süresince yapacağı hazırlık maçlarının programının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bildirildi.