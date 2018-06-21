Adanaspor'un kamp programı belli oldu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un 2018-2019 sezonu hazırlık kampı programı belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı takım 26 Haziran Salı günü saat 15.00'te kentte bir araya gelecek ve ilk antrenmanını Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
Akdeniz ekibi, Adana'da 4 gün çalıştıktan sonra 30 Haziran Cumartesi günü Bolu'ya gidecek. Adanaspor, buradaki bir otelin tesislerinde 3 gün hazırlık yaptıktan sonra aynı kentteki başka bir otelde çalışmalarını sürdürecek.
Adanaspor'un kamp süresince yapacağı hazırlık maçlarının programının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bildirildi.
- 21.6.2018 15:48
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
Adanaspor'un kamp programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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