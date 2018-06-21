Adanaspor'un kamp programı belli oldu – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    'un kamp programı belli oldu

    Adanaspor'un kamp programı belli oldu

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'un 2018-2019 sezonu hazırlık kampı programı belirlendi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı takım 26 Haziran Salı günü saat 15.00'te kentte bir araya gelecek ve ilk antrenmanını Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

    Akdeniz ekibi, Adana'da 4 gün çalıştıktan sonra 30 Haziran Cumartesi günü Bolu'ya gidecek. , buradaki bir otelin tesislerinde 3 gün hazırlık yaptıktan sonra aynı kentteki başka bir otelde çalışmalarını sürdürecek.

    Adanaspor'un kamp süresince yapacağı hazırlık maçlarının programının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bildirildi.

    1. 21.6.2018 15:48
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