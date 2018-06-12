Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı: "Dövizleri sabitleyeceğiz" – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    Başkanı : "Dövizleri sabitleyeceğiz"

    Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı: "Dövizleri sabitleyeceğiz"
    Başkanı , gelecek sezonda yapacakları transferlerde yabancı oyuncular için dolar ve euro bazında kuru 5,50 liraya sabitlemeye gideceklerini söyledi. Çarıkçı, "Scout ekibinin izlediği ve istediği topçular var. Mustafa Durak ile anlaştık. 1 ay içinde takımımız kampa gittiğinde yenileri kampta göreceğiz" dedi.
    1. 12.6.2018
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