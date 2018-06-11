Manisa’dan şov! – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’dan şov!

    Manisa’dan şov!
    çalışmalarını sürdüren 2. Lig'in yeni takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfaspor'dan Artun Akçakın'ı renklerine katan Ege temsilcisi, 'un sağ kanat Umut Sönmez'le de 1 yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 11.6.2018
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