Göksu Adanaspor’da
Turuncu-beyazlılar, Boluspor’la kontratı sona eren 28 yaşındaki tecrübeli sağ bek Göksu Alhas ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
TRABZON'DA BAŞLADI
Futbola Trabzonspor'un altyapısında başlayan Göksu, bordo-mavili formayı da 2 kez terletti. Daha sonra Şanlıurfa, Ankaragücü, Adana Demir gibi takımlarda da görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Boluspor'la ligde 12, kupada 5 maçta oynadı. Skora katkı sağlama başarısı gösteremeyen Göksu, sözleşmesi sona erdiği için takımıyla yollarını ayırdı.
- 9.6.2018
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Göksu Adanaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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