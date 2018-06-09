Göksu Adanaspor’da – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Göksu ’da

    Göksu Adanaspor’da

    Turuncu-beyazlılar, ’la kontratı sona eren 28 yaşındaki tecrübeli sağ bek ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Güney ekibi, geçtiğimiz sezonu 'da geçiren Göksu Alhas ile sözleşme imzaladı. Kendisini 2 yıllığına turuncu- beyazlı sözleşmeye bağlayan kontrata imza atan 28 yaşındaki sağ bek, "'a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Takımın başarısı için elimden geleni sahaya yansıtacağım" ifadelerini kullandı.

    TRABZON'DA BAŞLADI
    Futbola Trabzonspor'un altyapısında başlayan Göksu, bordo-mavili formayı da 2 kez terletti. Daha sonra , Ankaragücü, gibi takımlarda da görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Boluspor'la ligde 12, kupada 5 maçta oynadı. Skora katkı sağlama başarısı gösteremeyen Göksu, sözleşmesi sona erdiği için takımıyla yollarını ayırdı.
    1. 9.6.2018
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