Adanaspor, Kenan Karışık ile anlaştı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen Kenan Karışık, kendisini 2 yıllık turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kenan, Adanaspor forması için elinden geleni yapacağını belirtti.