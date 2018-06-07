Adanaspor, Kenan Karışık ile anlaştı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    08 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    , ile anlaştı

    Adanaspor, Kenan Karışık ile anlaştı

    1. ekiplerinden , gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek 'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Yönetim Kurulu Başkanı ile bir araya gelen , kendisini 2 yıllık turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Kenan, Adanaspor forması için elinden geleni yapacağını belirtti.

    1. 7.6.2018 14:18
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