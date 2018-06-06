Koşukavak Gazişehir’e – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Koşukavak Gazişehir’e

    Koşukavak Gazişehir’e
    1. Lig ekiplerinden Gazişehir , 'yi gönderdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonunda görev yapan ve sözleşmesi sona eren teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı. G.Antep ekibinin yeni hocasının İstanbulspor'dan ayrılan olması bekleniyor.
    1. 6.6.2018
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