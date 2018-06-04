Denizlispor'a yeni stat – Fotomaç – 04 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'a yeni stat

    Denizlispor'a yeni stat

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 'da uzun süredir gündemde olan yeni stat için yer tespitinin yapıldığını açıkladı.


    Zeybekçi, katıldığı bir televizyon programında kentte Eskihisar civarında Pamukkale yolu ile çevre yolunun kesiştiği köşeye 35 bin kişilik 'Horoz Arena' yapılacağını söyledi. Aynı zamanda Denizli'nin eski büyükşehir belediye başkanı da olan Bakan Zeybekçi, mevcut Atatürk Stadı'nın ise Denizli Bahçesi, Millet Bahçesi yapılarak vatandaşlara açılacağını belirtti. Taraftarlar ise sosyal medyada mevcut stadın aynı yerinde yenilenmesini veya şehrin Üçgen Çarşısı gibi daha merkezi bir noktasına butik stat inşa edilmesini talep etti.

    DENİZLİSPOR ARAYIŞTA
    1'inci Lig'de takımı ligde tutan 'yi İstanbulspor'a kaptıran , arayışlarına hız verdi. Yeşil-siyahlıların listesinde , , , gibi isimler var. Yeni teknik direktörün bu hafta içinde belirlenmesi ve transferin başlaması bekleniyor. Denizlispor'da sözleşmesi biten isimlerden stoper , hayatını 'da Anka Ehmig'le birleştirdi. Cenk'in düğününe yakın arkadaşları ve ailesi katıldı. Yönetim, tecrübeli oyuncu için kutlama mesajı yayınladı.

    1. 4.6.2018 12:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor'a yeni stat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN