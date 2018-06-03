İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın istifasını kabul ettiğini açıklamış ve yeni teknik adam arayışlarına başlamıştı.



İstanbul ekibi aradığı teknik adamı buldu ve Denizlispor'da başarılı bir sezon geçiren Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı.