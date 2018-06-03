İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu – Fotomaç – 03 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'un yeni teknik direktörü oldu

    İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

    , teknik direktörlüğe 'yi getirdi.

    1. Lig ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde 'ın istifasını kabul ettiğini açıklamış ve yeni teknik adam arayışlarına başlamıştı.

    ekibi aradığı teknik adamı buldu ve Denizlispor'da başarılı bir sezon geçiren ile anlaşmaya vardı.

    1. 3.6.2018 03:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN