İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
İstanbulspor, teknik direktörlüğe Fatih Tekke'yi getirdi.
1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın istifasını kabul ettiğini açıklamış ve yeni teknik adam arayışlarına başlamıştı.
İstanbul ekibi aradığı teknik adamı buldu ve Denizlispor'da başarılı bir sezon geçiren Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı.
- 3.6.2018 03:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.