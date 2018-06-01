Altay'da Egemen'e güvenoyu
SPOR Toto 1. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren ve transferde adım atmayan Altay'da kaleci Egemen Gençalp'in kadroda kalması bekleniyor.
Geçen sezon siyah-beyazlı takımın 2. Lig'de yaşadığı şampiyonlukta birinci kaleci olarak pay sahibi olan deneyimli file bekçisine güvendiklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Ben Egemen'in takımda kalmasından yanayım. Sözleşmesi zaten devam ediyor, kendisiyle yola devam etmek istiyoruz. Ankaragücü'nden kiraladığımız ikinci kalecimiz Emre'yle de yeniden anlaşabiliriz. İkisinden de memnunuz, kaleci arayışımız yok" diye konuştu.
Egemen, 2. Lig'de 34 maçın tümünde Altay'ın kalesini korudu.
- 1.6.2018 14:48
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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