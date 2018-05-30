FIFA'dan Manisaspor'a uyarı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'dan Manisaspor'a uyarı

    FIFA'dan Manisaspor'a uyarı

    , 1. Lig'e veda eden Grandmedical Manisaspor'a eski oyuncusu 'ya ödeme planı yapılmaması halinde takımın küme düşürülmesinin gündeme geleceği konusunda uyarı mesajı gönderdi.

    Kulüpten alınan bilgiye göre, Disiplin Komitesinden gönderilen yazıda, 18 Haziran'a kadar Makukula'ya ödeme yapılmaması veya yeni ödeme planı ile ilgili bir anlaşma olmaması halinde 29 Haziran'da gerçekleştirilecek FIFA toplantısında, "kulübün küme düşürülüp düşürülmeyeceğinin karara bağlanacağı" ifadelerine yer verildi.

    2010-2011 ve 2011-2012'de siyah-beyazlı takımda forma giyen 'nın dosyası nedeniyle geçen sezon toplam 12 puanı silinen Manisaspor'un, faizlerle birlikte yaklaşık 1,9 milyon avroluk borcu ödemediği takdirde 2. Lig'e başlamadan TFF 3. Lig'e düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

    Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Gökay Budak, Makukula'nın avukatı ile irtibat halinde olduklarını söyledi.

    Kulübün küme düşürülmemesi için mücadele ettiklerini kaydeden Budak, "FIFA Disiplin Komitesinden Makukula'ya ödeme konusundaki yazı bize dün ulaştı. Bununla ilgili Makukula'nın avukatı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bazı kararlar aldık. Bir kısım ödemeyi önümüzdeki günlerde yapacağız, geri kalan ödeme ile ilgili bir planlama yaptık. Kulübümüzün borcunu belirlenen plan çerçevesinde kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

    1. 30.5.2018 17:30
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