Ümraniyespor'da İsmet Taşdemir dönemi – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'da dönemi

    Ümraniyespor'da İsmet Taşdemir dönemi

    1. Lig takımlarından , teknik direktörlük görevine 'i getirdi.

    'u geçen sezon çalıştıran Bayram Bektaş'ın Süper Lig ekiplerinden 'ye gitmesinin ardından kırmızı-beyazlı kulüp, 'le anlaşma sağladı.

    Hekimbaşı Tesisleri'nde başkan Recep Yoğurtçu ile bir araya gelen Taşdemir, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

    İsmet Taşdemir geçen sezon 2. Lig ekiplerinden BUGSAŞ Spor'da ve Altay'da görev yaptı.

    1. 24.5.2018 17:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümraniyespor'da İsmet Taşdemir dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN