Ümraniyespor'da İsmet Taşdemir dönemi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'i getirdi.
Ümraniyespor'u geçen sezon çalıştıran Bayram Bektaş'ın Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye gitmesinin ardından kırmızı-beyazlı kulüp, İsmet Taşdemir'le anlaşma sağladı.
Hekimbaşı Tesisleri'nde başkan Recep Yoğurtçu ile bir araya gelen Taşdemir, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
İsmet Taşdemir geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden BUGSAŞ Spor'da ve Altay'da görev yaptı.
- 24.5.2018 17:28
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Ümraniyespor'da İsmet Taşdemir dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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