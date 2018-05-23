Mehmet Altıparmak: "Erzurumspor'da devam etmek isterim"
por Toto Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, gönlünün Erzurum’da kalmaktan yana olduğu ifade ederek, "Dünyada iki tane örneği var. Bir Parma yapmış bunu. Bulunduğu ligden üste çıkıp 3 sene şampiyon olan birde biz varız" dedi.
"ERZURUMSPOR TARAFTARI TÜRKİYE'DE TEK"
BB. Erzurumspor yönetimiyle bir bütünlük sağlandığını kaydeden Altıparmak, "Mehmet Sekmen başkanımız önderliğinde, Mevlüt Doğan başkan gerçekten inanılmaz bir bütünlük sağladık. Bu birlik beraberliği çok iyi sağladık. Şampiyonluk kazanmak çok kolay bir şey değil. Sadece benim çalışmamla, oyuncularımın çalışmasıyla olacak şey değil bunlar. Burada gerçekten 3 sene üst üste şampiyon olmuş bir şehrin bir yönetiminden bahsediyoruz. Üst üste 3 sene şampiyon olmak Dünya'da bir Parma'da var bu örnek bir de Erzurumspor. Dünya da iki tane örneği var yani. Bir Parma yapmış bunu. Bulunduğu ligden üste çıkıp 3 sene şampiyon olan birde biz varız. Bizim taraftarımız Dadaşlar gurubu çok iyi. Süper Ligdeki takımlar görecekler. Erzurumspor'un taraftarı gibi Türkiye'nin başka bir yerinde yok böyle bir taraftar" şeklinde konuştu.
Öte yandan Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'ın teknik direktörlük için bu sezon BB Erzurumspor'u Play-Off'tan Süper Lig'e çıkaran Mehmet
Altıparmak'ı göreve getirmeyi düşündüğü iddia edildi.
Önceki sezon siyah- beyazlı takım, TFF 3. Lig'de mücadele ederken Mehmet Altıparmak'a teklif sunan ancak deneyimli teknik adamı ikna edemeyen Altay yönetimi, bu kez kendisiyle el sıkışmak istiyor. Süper Lig'e yükselen BB. Erzurumspor, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırması halinde İzmir temsilcisi devreye girmeyi planlıyor.
- 23.5.2018 13:53
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
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Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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