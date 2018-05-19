Süper Lig'e son bilet – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    'e son bilet

    Süper Lig'e son bilet

    ’e yükselecek son takım bugün belirlenecek. Erzurumspor ve , saat 21.30’da ’da kozlarını paylaşacak

    Erzurumspor ile , 1. Lig play-off final maçında bugün karşılaşacak. Ç.Rize ve Ankaragücü'nün doğrudan 'e yükseldiği ligde normal sezonu 5. ve 6. sırada tamamlayan iki ekipten , yarı finalde Ümraniye'yi saf dışı bıraktı. Gazişehir ise 'yu yenerek adını finale yazdırdı. Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.30'daki müthiş final beIN SPORTS 2'den yayınlanacak. Futbolculukları döneminde G.Birliği'nde birlikte top koşturan Gazişehir Erkan Sözeri ile Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, birbirlerine rakip olacak. 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan ve ilk sezonunda play-off finaline yükselen Erzurum, 2000-2001'de düşen Erzurumspor'dan beri Süper Lig'den uzak kalan şehrini mutlu etmek istiyor. Daha önce 3 kez play-off oynayan Gazişehir ise 2010-11'de finalde Orduspor'a kaybetmişti.

    Erzurum'un hücumdaki en önemli kozu Nobre olacak. Play-off yarı finalinde Ümraniyespor'la yapılan ilk karşılaşmada 2 gol atan 37 yaşındaki Türk asıllı Brezilyalı yıldız bu sezon 30 maçta 12 kez ağları sarstı.

    Gazişehir'in de Erzurum önünde en çok güvendiği isimlerin başında Webo geliyor. Yarı finalde ilk maçta Bolu karşısında uzatmalarda attığı golle final kapısını açan 35 yaşındaki Kamerunlu santrfor, bu sezon 24 maçta 8 gol attı.

    GAZİŞEHİR-BB ERZURUM
    Stat: Bursa Saat: 21.30 Hakem: VAR: AVAR: Yayın: beIN SPORTS 2

    1. 19.5.2018
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