Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, genç kaleci Erce Kardeşler'in takımdan ayrılacağını söyledi. Berke Özer'in de talipleri olduğunu ifade eden Özkan, "Erce, Orta Avrupa'da bir takıma gideceği için o kalacak. Oraya giden her oyuncunun Türkiye için ön yargıları kıracağını sanıyorum" şeklinde konuştu.
- 18.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
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Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
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qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Erce, Avrupa yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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