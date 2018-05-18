Erce, Avrupa yolcusu – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    , yolcusu

    Erce, Avrupa yolcusu
    Altınordu Başkanı Mehmet Seyit , genç kaleci Kardeşler'in takımdan ayrılacağını söyledi. Berke Özer'in de talipleri olduğunu ifade eden Özkan, "Erce, Orta 'da bir takıma gideceği için o kalacak. Oraya giden her oyuncunun için ön yargıları kıracağını sanıyorum" şeklinde konuştu.
    1. 18.5.2018
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