Nefesler tutuldu!
Süper Lig’e yükselecek son takım yarın Bursa’da belli olacak. BB Erzurum ile Gazişehir’in kozlarını paylaşacağı mücadelenin öncesinde iki cephe de Süper Lig’e çıkmak istediklerini ifade etti.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde yarın BB Erzurum ile Gazişehir karşı karşıya gelecek. 21.30'daki mücadelenin biletleri kapışılırken, iki cepheden de iddialı açıklamalar geldi. 17 yıllık hasrete son vermek isteyen Erzurum'un basın sözcüsü Metin Barlak, "Camia olarak kenetlendik, tek yüreğiz. Taraftarımızın da desteğiyle bu zorlu maçı kazanıp camiamıza büyük ve haklı bir sevinç yaşatmak istiyoruz. 17 yıllık Süper Lig hasreti, 19 Mayıs günü sona erecek" dedi.
Gazişehir'in başkanı Adil Konukoğlu ise Süper Lig'e çıkacaklarını inandığını belirterek, "Gelinen noktada taraftarın yadsınamaz katkısı var. Önümüzde son viraj olarak bu maç kaldı. Gaziantep şehrini hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için futbolcularımızın sahada terlerinin son damlalarına kadar akıtacaklarına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.
SAATİ DEĞİŞTİ
Erzurum ile Gazişehir'in karşılaşacağı finalin saatinde değişikliğe gidildi. Daha önce 21.00'de oynanacağı ilan edilen karşılaşma, 21.30'da başlayacak. Öte yandan mücadelenin Video Yardımcı Hakeminin Mete Kalkavan, asistan yardımcının ise Barış Şimşek olacağı açıklandı.
FİNALE NASIL GELDİLER?
Ligi 5. sırada bitiren BB Erzurum, yarı finalde Ümraniye'yi 4-3 ve 2-1 mağlup etti. Gazişehir ise 6. sıradan girdiği play-off'ta Bolu'yu 1-0 ve 3-1'le geçerek finale çıktı.
Gazişehir'in başkanı Adil Konukoğlu ise Süper Lig'e çıkacaklarını inandığını belirterek, "Gelinen noktada taraftarın yadsınamaz katkısı var. Önümüzde son viraj olarak bu maç kaldı. Gaziantep şehrini hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için futbolcularımızın sahada terlerinin son damlalarına kadar akıtacaklarına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.
SAATİ DEĞİŞTİ
Erzurum ile Gazişehir'in karşılaşacağı finalin saatinde değişikliğe gidildi. Daha önce 21.00'de oynanacağı ilan edilen karşılaşma, 21.30'da başlayacak. Öte yandan mücadelenin Video Yardımcı Hakeminin Mete Kalkavan, asistan yardımcının ise Barış Şimşek olacağı açıklandı.
FİNALE NASIL GELDİLER?
Ligi 5. sırada bitiren BB Erzurum, yarı finalde Ümraniye'yi 4-3 ve 2-1 mağlup etti. Gazişehir ise 6. sıradan girdiği play-off'ta Bolu'yu 1-0 ve 3-1'le geçerek finale çıktı.
- 18.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kulüpten kutlama
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Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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