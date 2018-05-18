Nefesler tutuldu! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Nefesler tutuldu!

    Nefesler tutuldu!

    ’e yükselecek son takım yarın ’da belli olacak. Erzurum ile Gazişehir’in kozlarını paylaşacağı mücadelenin öncesinde iki cephe de Süper Lig’e çıkmak istediklerini ifade etti.

    1. Lig play-off finalinde yarın BB Erzurum ile Gazişehir karşı karşıya gelecek. 21.30'daki mücadelenin biletleri kapışılırken, iki cepheden de iddialı açıklamalar geldi. 17 yıllık hasrete son vermek isteyen Erzurum'un basın sözcüsü Metin Barlak, "Camia olarak kenetlendik, tek yüreğiz. Taraftarımızın da desteğiyle bu zorlu maçı kazanıp camiamıza büyük ve haklı bir sevinç yaşatmak istiyoruz. 17 yıllık Süper Lig hasreti, 19 Mayıs günü sona erecek" dedi.

    Gazişehir'in başkanı Adil Konukoğlu ise 'e çıkacaklarını inandığını belirterek, "Gelinen noktada taraftarın yadsınamaz katkısı var. Önümüzde son viraj olarak bu maç kaldı. Gaziantep şehrini hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için futbolcularımızın sahada terlerinin son damlalarına kadar akıtacaklarına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    SAATİ DEĞİŞTİ
    Erzurum ile Gazişehir'in karşılaşacağı finalin saatinde değişikliğe gidildi. Daha önce 21.00'de oynanacağı ilan edilen karşılaşma, 21.30'da başlayacak. Öte yandan mücadelenin Video Yardımcı Hakeminin Mete Kalkavan, asistan yardımcının ise olacağı açıklandı.

    FİNALE NASIL GELDİLER?
    Ligi 5. sırada bitiren Erzurum, yarı finalde Ümraniye'yi 4-3 ve 2-1 mağlup etti. Gazişehir ise 6. sıradan girdiği play-off'ta 'yu 1-0 ve 3-1'le geçerek finale çıktı.
    1. 18.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nefesler tutuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN