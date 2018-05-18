Altay’da koltuk değerli
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Altay'da teknik direktörlük koltuğuna birçok talibin olduğu öğrenildi. Osman Özköylü, Yusuf Şimşek ve Erhan Altın'ın siyah-beyazlılara menajerler aracılığıyla önerildiği belirtildi. Sportif direktör Özden Töraydın konuyla ilgili, "Başarıya aç biriyle anlaşacağız ama bu konuda acele etmiyoruz" yorumunu yaptı.
- 18.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
-
Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
-
Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Altay’da koltuk değerli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.