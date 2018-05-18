Altay’da koltuk değerli – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    ’da koltuk değerli

    Altay’da koltuk değerli
    1. Lig'in yeni ekibi Altay'da teknik direktörlük koltuğuna birçok talibin olduğu öğrenildi. , ve 'ın siyah-beyazlılara menajerler aracılığıyla önerildiği belirtildi. Sportif direktör Özden Töraydın konuyla ilgili, "Başarıya aç biriyle anlaşacağız ama bu konuda acele etmiyoruz" yorumunu yaptı.
    1. 18.5.2018
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