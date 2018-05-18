Hatay’da Akın uzattı

Şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Hatayspor, iç transferde hareketli günler geçiriyor. Daha önce Yılmaz Özeren ile sözleşme uzatan bordo-beyazlılar, tecrübeli kaleci Akın Alkan ile de yeniden anlaşmaya vardı. 2 yıllık yeni kontrata imza atan 29 yaşındaki kaleci, "Bu sezon sergilediğim performansı daha da ileri taşımak istiyorum" dedi.