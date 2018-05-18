Hatay’da Akın uzattı
Şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Hatayspor, iç transferde hareketli günler geçiriyor. Daha önce Yılmaz Özeren ile sözleşme uzatan bordo-beyazlılar, tecrübeli kaleci Akın Alkan ile de yeniden anlaşmaya vardı. 2 yıllık yeni kontrata imza atan 29 yaşındaki kaleci, "Bu sezon sergilediğim performansı daha da ileri taşımak istiyorum" dedi.
- 18.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
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Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
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qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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