Hatay’da Akın uzattı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    ’da Akın uzattı

    Hatay’da Akın uzattı
    Şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Hatayspor, iç transferde hareketli günler geçiriyor. Daha önce Yılmaz Özeren ile sözleşme uzatan bordo-beyazlılar, tecrübeli kaleci Akın Alkan ile de yeniden anlaşmaya vardı. 2 yıllık yeni kontrata imza atan 29 yaşındaki kaleci, "Bu sezon sergilediğim performansı daha da ileri taşımak istiyorum" dedi.
    1. 18.5.2018
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