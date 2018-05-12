Gözdeler Akyüz ve Aissati – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Gözdeler Akyüz ve Aissati

    Gözdeler Akyüz ve Aissati
    SPOR Toto 1. Lig'de kalmayı başaran Denizlispor'da forvet Mehmet Akyüz ve Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu Ismail Aissati'ye teklif yağdığı öğrenildi. Devre arasında takıma katılan ve attığı 12 golle büyük katkı sağlayan 'ün sözleşmesi 1 yıl daha sürüyor. Altay ve Y.Malatya'ın ilgilendiği Aissati ise ay sonu serbest kalacak.
    1. 12.5.2018
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