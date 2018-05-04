Wellington Tom, Elazığspor’a veda etti
Bugün oynanacak olan İstanbulspor maçıyla sezonu tamamlayacak olan Tetiş Yapı Elazığspor’un, Brezilyalı oyuncusu Wellington Tom, sosyal medya hesabından kulübe veda etti.
33 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Elazığspor ile 27 maçta 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
- 4.5.2018 12:17
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
inşallah uefa avrupadan men etmesin de
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
Normal Normal 3 temmuz 2011 kumpası olmasa daha fazla gelir elde eder sportif açıdan ilk 4 yıldızı takan olabilirdi. Bunlar kesin
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Beşiktaş derbiye çıkmadı! İşte dakika dakika Kadıköy'de yaşananlar
Toplam 10
Yorum
İhtiyar Kurt 2 yıldır kollanarak FB ve GS-a rakip olarak gösterilmek istenen BJK nihayet layık olduğu,hak ettiği sıralara doğru iniş yapmaktadır. Adalet!
Wellington Tom, Elazığspor’a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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