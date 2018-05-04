Wellington Tom, Elazığspor’a veda etti – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , ’a veda etti

    <a href="/index/wellington-tom?id=a7873893-f5c4-4d94-a05b-72863177fcde" class="" rel="tag">Wellington Tom</a>, <a href="/index/elazigspor?id=f718dd61-bd2f-463c-98f1-b458f622927c" class="" rel="tag">Elazığspor</a>’a veda etti

    Bugün oynanacak olan İstanbulspor maçıyla sezonu tamamlayacak olan Tetiş Yapı ’un, Brezilyalı oyuncusu , hesabından kulübe veda etti.

    1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı 'da, sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona erecek olan Brezilyalı kanat oyuncusu , hesabından yaptığı açıklamayla kulübe veda etti. 3 sezon önce 'den Bordo-Beyazlı renklere bağlanan Tom, sürati ile ligin dikkat çeken isimleri arasındaydı. Tecrübeli oyuncu, hesabından, "Bu 3 yıl boyunca Elazığ'a teşekkürler. Bütün bu süre boyunca yaşadığım kulüpteki tüm insanlara teşekkür ediyorum ve özellikle beni çok iyi karşıladığı için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Herkese teşekkürlerimi bildiriyorum. Burada çok mutlu oldum" mesajını paylaşarak kulübe veda etti.

    33 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ile 27 maçta 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
    1. 4.5.2018 12:17
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