Altınordu Play-Off aşkına – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Altınordu Play-Off aşkına

    Altınordu Play-Off aşkına

    1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda 'a 1-0 yenilerek 52 puanda kalan ve 7'nci sıraya gerileyen Altınordu, yarın evinde 34'üncü hafta mücadelesinde averajla bir basamak üstünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Play-Off'a kalma maçına çıkacak. Bornova Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak kritik karşılaşmayı hakemi yönetecek. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu rakibini bu kez yenmek zorunda. Müsabakanın berabere bitmesi durumunda 53 puana ulaşacak iki takımdan Erzurum temsilcisi ikili averajda üstün olması nedeniyle Play-Off biletini kapacak.

    Ligde Altınordu (52), Erzurumspor (52) ve Gazişehir Gaziantep'in (53) normal sezonu 53'er puanla tamamlaması durumunda da üçlü averajda İzmir ekibi ilk 6'nın dışında kalacak. Altınordu yönetimi tribünlere taraftar çekmek için bilet fiyatlarını 15'ten 5 TL'ye indirdi. Kırmızı-lacivertli takımı maraton tribününde 2 binin üzerinde futbol okulu öğrencisi destekleyecek.

    Altınordu'da sağ ayak bileğinden sakatlanan Serkan karşılaşmazda forma giyemeyecekken, konuk takımda ise eski Altınordulu Gökhan Karadeniz ise cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Altınordu kazanırsa Süper Lig'e yükselmek için ilk kez Play-Off oynayacak.

    1. 4.5.2018 12:15
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