Erkan Sözeri, seri istiyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , seri istiyor

    Erkan Sözeri, seri istiyor
    Play-off'a kalan Gazişehir'de teknik direktör , 3 maçlık seriye ihtiyaç duyduklarını söyledi. İlk 2'yi A.Gücü maçına kadar kovaladıklarını belirten Sözeri, Çalıştık, istedik ama olmadı. Nasıl ki ligin ikinci yarısında ciddi galibiyet serileri elde ettiysek şimdi de aynı performansı yakalayacağız. 3 maçlık seriye ihtiyacımız var. Bu kent, yeniden hak ettiği yere gelecek" diyerek iddiasını ortaya koydu.
    1. 4.5.2018
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