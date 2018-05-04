Türk futbolunun Evliya Çelebi’si: Yılmaz Vural – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Türk futbolunun ’si:

    Türk futbolunun Evliya Çelebi’si: Yılmaz Vural
    'spor'u kümede tutan Yılmaz Vural, sürekli sürekli takım değiştirmekten mutlu olmadığını ancak şartların onu gerektirdiğini söyledi. Kariyerinde 29 takım çalıştıran Vural, "'de 7 coğrafi bölgede ikişer, üçer kez bulundum. 738 resmi maçta takım yönettim. Evliya Çelebi, benim kadar gezmemiştir. 81 vilayeti kasabasına kadar bilirim. 'den 'ye kadar biliyorum" diye konuştu.
    1. 4.5.2018
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