Çaykur Rizespor'da şölen zamanı
Süper Lig’e geri dönen mavi-yeşilliler, şampiyonluğu eski yıldızlarının da katılımıyla görkemli bir şekilde kutlayacak.
YAVUZ BAKIR: DEV BİR HORON KURULACAK
Şampiyonluk kutlamasıyla ilgili bilgi veren Hasan Yavuz Bakır, "Son zamanlarda ülke olarak verdiğimiz şehitlerimizden dolayı müzik ve eğlence programı yapmayacağız. Dünden bugüne Çaykur Rizespor formasını giymiş bu kulübe hizmet etmiş spor adamlarını bu maça getiriyoruz. 100'e yakın eski futbolcumuz bu maça gelecek. Sabah saatlerinde birlikte yemek yiyeceğiz, ardından statta kupa töreni olacak ve maç sonu sahanın ortasında dev bir horon kurulacak" ifadelerini kullandı.
- 4.5.2018
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Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret!
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BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
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Anlatsana Cyle Larin!
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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Fenerbahçe'ye Ashley Young'dan yeşil ışık
Toplam 2
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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