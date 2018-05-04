Çaykur Rizespor'da şölen zamanı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'da şölen zamanı

    Çaykur Rizespor'da şölen zamanı

    ’e geri dönen mavi-yeşilliler, şampiyonluğu eski yıldızlarının da katılımıyla görkemli bir şekilde kutlayacak.

    Bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyerek bir yıllık aranın ardından 'e geri dönen Çaykur Rizespor, şampiyonluğu kutlamaya hazırlanıyor. Yarın Gazişehir karşılaşmasının sonrasında kupayı kaldıracak mavi-yeşillilerin basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "33 haftanın ardından Süper Lig'e çıkmayı başardık. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Rizeliler olarak dünyanın her yerine yayılan bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü dünyanın her yerinde binlerce Rizeliler ve taraftarları var" dedi.

    YAVUZ BAKIR: DEV BİR HORON KURULACAK
    Şampiyonluk kutlamasıyla ilgili bilgi veren Hasan Yavuz Bakır, "Son zamanlarda ülke olarak verdiğimiz şehitlerimizden dolayı müzik ve eğlence programı yapmayacağız. Dünden bugüne Çaykur Rizespor formasını giymiş bu kulübe hizmet etmiş spor adamlarını bu maça getiriyoruz. 100'e yakın eski futbolcumuz bu maça gelecek. Sabah saatlerinde birlikte yemek yiyeceğiz, ardından statta kupa töreni olacak ve maç sonu sahanın ortasında bir horon kurulacak" ifadelerini kullandı.
    1. 4.5.2018
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