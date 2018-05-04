Altınordu'da geri sayım başladı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'da geri sayım başladı

    Altınordu'da geri sayım başladı

    BB ’u konuk edecek , rakibini devirerek play-off’a kalmayı hedefliyor.

    1. Lig'de yarın evinde BB 'u yenerek tarihinde ilk kez Play-off'a kalmak isteyen , geri sayıma geçti. Daha önce 2 sezon kaçırdıkları hedefe bu kez ulaşacaklarını söyleyen teknik direktör , "İkinci yarıda iyi bir çıkış yakaladık, ilk iki hesapları yaparken son haftalarda elimizdeki avantajı iyi değerlendiremedik. Ancak ilk altı için her şey şu anda bizim elimizde. Kazanmamız gerektiğinin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

    Galibiyetin yeteceğini hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "İyi bir sezon geçirdik, bunu Play-off'a kalarak taçlandırmak istiyoruz. Erzurums maçını sezon finali gibi görüyoruz. Beraberlik onlar için yeterli, ancak bahanemiz yok. Biz kazanacağız" dedi.
    1. 4.5.2018
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