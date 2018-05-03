Çaykur Rizespor'dan "sosyal medya" açıklaması – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'dan "" açıklaması

    <a href="/index/caykur-rizespor?id=277aa26f-70d3-4a76-a04a-294d6c0f6af7" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a>'dan "<a href="/index/sosyal-medya?id=da094084-b233-49dc-904d-c2041c5ac348" class="" rel="tag">sosyal medya</a>" açıklaması

    Kulübünden yapılan açıklamada, "'e yükselmiş olmanın sevincini yaşarken üzerinden oluşturulmak istenilen gündem bizleri derin bir üzüntüye ve büyük bir şaşkınlığa sürüklemiştir." ifadesi kullanıldı.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'la ilgili üzerinden yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    Açıklamada, "Süper Lige yükselmiş olmanın sevincini yaşarken üzerinden oluşturulmak istenilen gündem bizleri derin bir üzüntüye ve büyük bir şaşkınlığa sürüklemiştir. Gerçekle bağdaşmayan iddiaların uygulanmış bir seçenek gibi kamuoyuna empoze edilmeye çalışılması başta Kulüp Başkanımız Sayın olmak üzere yönetim kurulumuzu derinden yaralamıştır." denildi.

    Spor Toto için rekabetçi bir kadro oluşturmak amacıyla şampiyonluk rehavetine düşmeden yeni sezon hazırlıklarına başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Dün sosyal medya üzerinden ortaya atılan bir iddia haber kirliliğine dönüştüğü gibi, aynı zamanda derin izler açmıştır. Kulübünün menfaatlerini her zaman en üst seviyede tutan Başkanımız , temsil ettiği kulübün ne denli güçlü ve ne denli büyük potansiyele sahip olduğunu kamuoyu ile paylaşmaya özen göstermekte ve bu doğrultuda bir duruş sergilemektedir."

    "FUTBOLSEVERLERE ÜST SEVİYEDE DERBİSİ İZLETMEKTE KARARLIYIZ"
    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'yı arayıp tebrik ettiği ve Gazişehir Gaziantep maçını izlemek istediklerini ilettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Başkanımız, tebrik etmek için gelmek isteyenlere tesislerimizin kapılarının her daim açık olduğunu ve tesislerimize gelenlere Rize çayı ikram ettiklerini ifade etmiştir. Yaşanılan süreç hafızalarımızdadır ve saha içi rekabetin alanıdır. Unutulmasın ki futbolseverlere üst seviyede derbisi izletmekte kararlıyız."

    Yardımcı'nın, başkanlık görevine başladığı günden itibaren ısrarla üzerinde durduğu güçlü bir Çaykur Rizespor için emin adımlarla ilerlendiği vurgulanan açıklamada, "Çaykur Rizespor, Süper Lig'de adından söz ettirecek büyük bir potansiyele sahiptir ve bu gücü engellemek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaktır." ifadesi kullanıldı.

    1. 3.5.2018 23:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan "" açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN