Semih Şentürk gelen teklifleri değerlendiriyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    gelen teklifleri değerlendiriyor

    Semih Şentürk gelen teklifleri değerlendiriyor

    Türk futbol tarihine adını yazdırmayı başaran , hakkında çıkan "Kariyerini noktaladı" haberlerinin asılsız olduğunu söyledi.

    'nın EURO 2008'de gol yükünü çeken, Hırvatistan'ı son dakikada yarı finalden eden, Fenerbahçe'nin yıllarca forvet hattında yedek bekleyen , son olarak Eskişehirspor'da 2 sezon forma giydi. Kırmızı Şimşeklerin kritik galibiyetler aldığı maçlarda gol atarak ön plana çıkan golcü oyuncu, sözleşmesinin bitmesi üzerine Eskişehirspor'dan ayrıldı. Takım arkadaşları ile vedalaşan Şentürk için, "Futbolu bıraktı, kariyerini noktaladı" haberleri bir takım basın grupları tarafından paylaşıldı. muhabirinin telefon ile ulaştığı Semih Şentürk, iddiaları yalanlayarak, "Öyle bir şey yok. Sadece Eskişehirspor ile sözleşmem bitti. Haberler asılsız. Şimdi İstanbuldayım ve gelen teklifleri değerlendiriyorum" dedi.
    1. 3.5.2018 18:15
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