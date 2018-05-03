Fatih Tekke: "Üç puan alarak ligi bitirmek istiyoruz"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Fatih Tekke, son hafta oynayacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Tekke, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük ihtimalle ligde kalacaklarını kaydederek, "Boluspor maçında üç puan alarak ligi bitirmek istiyoruz. Eksiklerimize rağmen futbolun gerçeklerini ortaya koyarak başarılı olacağımızı biliyorduk. Bu camia hak ettiği yerde değil. Doğru planlarla doğru yerlerde olacaktır. Denizlispor'da ciddi başarı elde ettik. Bu senenin sonunda ne olur bilinmez. Ben görüşmeye hazırım." diye konuştu.
Deneyimli futbolcu İsmail Haktan Odabaşı ise Denizlispor'la kontratının devam ettiğini ve doğru planlama ile gelecek sezon üst sıralara oynamak istediklerini belirtti.
Bu arada yeşil-siyahlı ekip, 5 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.
- 3.5.2018 14:47
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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