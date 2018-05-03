Fatih Tekke: "Üç puan alarak ligi bitirmek istiyoruz" – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    : "Üç puan alarak ligi bitirmek istiyoruz"

    Fatih Tekke: "Üç puan alarak ligi bitirmek istiyoruz"

    1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü , son hafta oynayacakları maçını kazanmak istediklerini söyledi.

    Tekke, Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük ihtimalle ligde kalacaklarını kaydederek, " maçında üç puan alarak ligi bitirmek istiyoruz. Eksiklerimize rağmen futbolun gerçeklerini ortaya koyarak başarılı olacağımızı biliyorduk. Bu camia hak ettiği yerde değil. Doğru planlarla doğru yerlerde olacaktır. Denizlispor'da ciddi başarı elde ettik. Bu senenin sonunda ne olur bilinmez. Ben görüşmeye hazırım." diye konuştu.

    Deneyimli futbolcu İsmail Haktan Odabaşı ise Denizlispor'la kontratının devam ettiğini ve doğru planlama ile gelecek sezon üst sıralara oynamak istediklerini belirtti.

    Bu arada yeşil-siyahlı ekip, 5 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

    yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

    1. 3.5.2018 14:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Tekke: "Üç puan alarak ligi bitirmek istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN