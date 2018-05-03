Boluspor, Süper Lig'e odaklandı

Kulüp tesislerinde Denizlispor maçının hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Karafırtınalar, normal sezonun son karşılaşmasında Denizlispor ile mücadele edeceklerini hatırlatarak, oyuncuların takımı ligin sonuna çok güzel getirdiğini, güzel bir sezon olduğunu bildirdi.

Karafırtınalar, Denizlispor maçının kendileri için prestij anlamı taşıdığını ifade ederek, "Başka bir anlamı yok. Play-off öncesinde bir hazırlık olarak düşünüyoruz. Sakat vermeden, kart görmeden, ligi kazasız belasız bitirmek istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız play-off'larda oynayacağımız maçlarla ilgili. Onun da tarihi henüz belli olmadı. Rakiplere göre taktiksel çalışmalarımız başlayacak." diye konuştu.

Denizlispor maçını yüzde 100 rotasyonla oynayacaklarını aktaran Karafırtınalar, takımda as ya da yedek diye bir kavram bulunmadığını vurguladı. Karafırtınalar, herkesten maksimum derecede fayda sağladıklarını, tüm futbolcularının elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını dile getirerek, bu maçta daha öncekilere göre daha az şans bulanların oynayacağını belirtti.

Play-off'larda karşılaşacakları rakiplerin çok değerli olduğuna değinen Karafırtınalar, "Güçlü ve yüksek maliyetlerle kurulan takımlar. Biz de öyleyiz. Biz onlar içerisinde en iyi futbol oynayan takımız. Rakip gözetmiyoruz. Şu gelsin bu gelsin diye bir düşüncemiz de yok. Hayırlısı neyse o olsun. Bütün maçları kazanıp, Süper Lige çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor, 5 Mayıs Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda ligin son karşılaşmasında Denizlispor ile karşılaşacak.