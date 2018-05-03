İdolüm Gomis!
Paraguaylı yıldız, “Süper Lig’in en iyi forveti Gomis. Çünkü sahada hem arkadaşlarına pozisyonlar hazırlıyor hem de goller atıyor. İkisini bir arada yapan forvet kolay bulunmaz. O idolüm” dedi
ÜST LİGDE KENDİME GÜVENİYORUM
1.Lig çok zor. Kendime 12 gol hedefi koymuştum, ona ulaşınca devamını getirdim ve 19 gole ulaştım. Süper Lig'de de kendime güveniyorum ve hedeflediğim gol sayısını geçeceğime inanıyorum. Süper Lig'in en iyi forveti Gomis. Onu örnek alıyorum. Çünkü sahada hem arkadaşlarına pozisyonlar hazırlıyor hem de goller atıyor. İkisini bir arada yapan forvet kolay bulunmaz. G.Saray da Gomis'in golleri ile lider...
Samu, "Türkiye'ye bu kadar çabuk uyum sağladığıma ben bile şaşırdım. Rize çok güzel bir şehir. İstanbul, İzmir ve Antalya'yı da görünce çok sevdim. Paraguay'a göre farklı bir çayınız var ama her yemekten sonra içe içe Karadeniz çayına alıştım" dedi. Yıldız golcü, "Avrupa liglerini de izliyorum. Salah harika işler başarıyor. Neymar'ı çok beğeniyorum. Messi ve Ronaldo'yu söylememe gerek yok zaten" diyerek sözlerini tamamladı.
- 3.5.2018
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
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