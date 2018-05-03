İdolüm Gomis! – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    İdolüm !

    İdolüm Gomis!

    Paraguaylı yıldız, “’in en iyi forveti . Çünkü sahada hem arkadaşlarına pozisyonlar hazırlıyor hem de goller atıyor. İkisini bir arada yapan forvet kolay bulunmaz. O idolüm” dedi

    1. Lig'de 19 gol atarak, takımı 'u şampiyonluğa taşıyan Braian Samudio, özel açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki Paraguaylı santrfor 'Samu', şu ifadeleri kullandı: "Bana Türkiye kapısını açan Rizespor'a çok şey borçluyum. Bu yüzden de kariyerime Rizespor'da devam edeceğim. 'de kendimi gösterirsem Paraguay 'na da çağrılacağımı düşünüyorum. Herkes Rizespor'u favori gösterdi ve 1.Lig'de rakipler için hedef takım olduk. Bu yüzden hiçbir maç kolay olmadı. Ama sonuna kadar iyi mücadele ettik ve şampiyon olduk. Rize taraftarı deplasmanda bile bizi yalnız bırakmadı. Evimizde bize her maç destek veren ateşli bir taraftar grubumuz var. Onlar beni, ben de onları çok sevdim.

    ÜST LİGDE KENDİME GÜVENİYORUM
    1.Lig çok zor. Kendime 12 gol hedefi koymuştum, ona ulaşınca devamını getirdim ve 19 gole ulaştım. Süper Lig'de de kendime güveniyorum ve hedeflediğim gol sayısını geçeceğime inanıyorum. Süper Lig'in en iyi forveti . Onu örnek alıyorum. Çünkü sahada hem arkadaşlarına pozisyonlar hazırlıyor hem de goller atıyor. İkisini bir arada yapan forvet kolay bulunmaz. G.Saray da Gomis'in golleri ile lider...

    Samu, "Türkiye'ye bu kadar çabuk uyum sağladığıma ben bile şaşırdım. Rize çok güzel bir şehir. , ve 'yı da görünce çok sevdim. Paraguay'a göre farklı bir çayınız var ama her yemekten sonra içe içe Karadeniz çayına alıştım" dedi. Yıldız golcü, "Avrupa liglerini de izliyorum. Salah harika işler başarıyor. Neymar'ı çok beğeniyorum. Messi ve Ronaldo'yu söylememe gerek yok zaten" diyerek sözlerini tamamladı.
    1. 3.5.2018
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