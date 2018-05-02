Giresunspor, sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, bu sezon istedikleri hedefe ulaşamadıklarını belirtti.

Sezona iyi başlamalarına rağmen iyi şekilde bitiremediklerini dile getiren Kazancıoğlu, "En kötü play-off hedefliyorduk ancak bunun da dışında kaldık. Enteresan şekilde puanlar kaybettik, olmamız gereken yerin çok gerisinde kaldık. Bunun için üzgünüz." diye konuştu.

Kazancıoğlu, bu hafta oynanacak müsabakalarla 1. Lig'de normal sezonun tamamlanacağını hatırlatarak, "Son hafta Gaziantepspor maçını kazanıp ligi 3 puanla sonlandırmak istiyoruz. Bir süre sonra da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.