Giresunspor, sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Giresunspor, sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor

    Giresunspor, sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor

    1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda 4 Mayıs Cuma günü ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, maçını kazanıp ligi 3 puanla sonlandırmak istediklerini söyledi.

    Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, bu sezon istedikleri hedefe ulaşamadıklarını belirtti.

    Sezona iyi başlamalarına rağmen iyi şekilde bitiremediklerini dile getiren Kazancıoğlu, "En kötü play-off hedefliyorduk ancak bunun da dışında kaldık. Enteresan şekilde puanlar kaybettik, olmamız gereken yerin çok gerisinde kaldık. Bunun için üzgünüz." diye konuştu.

    Kazancıoğlu, bu hafta oynanacak müsabakalarla 1. Lig'de normal sezonun tamamlanacağını hatırlatarak, "Son hafta maçını kazanıp ligi 3 puanla sonlandırmak istiyoruz. Bir süre sonra da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 2.5.2018 14:32
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