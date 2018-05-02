Giresunspor, sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda 4 Mayıs Cuma günü Gaziantepspor ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, Gaziantepspor maçını kazanıp ligi 3 puanla sonlandırmak istediklerini söyledi.
Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, bu sezon istedikleri hedefe ulaşamadıklarını belirtti.
Sezona iyi başlamalarına rağmen iyi şekilde bitiremediklerini dile getiren Kazancıoğlu, "En kötü play-off hedefliyorduk ancak bunun da dışında kaldık. Enteresan şekilde puanlar kaybettik, olmamız gereken yerin çok gerisinde kaldık. Bunun için üzgünüz." diye konuştu.
Kazancıoğlu, bu hafta oynanacak müsabakalarla 1. Lig'de normal sezonun tamamlanacağını hatırlatarak, "Son hafta Gaziantepspor maçını kazanıp ligi 3 puanla sonlandırmak istiyoruz. Bir süre sonra da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.
- 2.5.2018 14:32
-
Beşiktaş'ta sorgu zamanı!
Toplam 10
Yorum
suçlu belli. tolga kulübeden çıkmasa şenol hoca soyunma odasına gitmese...bu gün belki de şampiyonduk..kendi kendimize yıprandık.
-
Beşiktaş'ta sorgu zamanı!
Toplam 10
Yorum
komikşey soldado mu dirar mı valbu mu kötü..şaka yapıyorsun.
-
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 8
Yorum
büyük kartal beşiktaşlık duruşundan fersah fersah uzak adamlar toplanmış takıma..yerde yuvarlanmalar rakip tribünlere sataşmalar..yakışmadı bize.
Giresunspor, sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.