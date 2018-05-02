Denizlispor'dan Kappel ve Aissati hamlesi
Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gaziantepspor'u 5-0 yenerek bitime 1 hafta kala kümede tutunmayı büyük ölçüde garantileyen Denizlispor, iç transferde hamlelere başladı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 13 futbolcusu bulunan Ege temsilcisinde ilk olarak orta saha oyuncu Aissati ve forvet Kappel'le görüşmelere başlandığı öğrenildi.
Yönetimin, ikinci yarıda Balıkesirspor'dan transfer edilen Aissati'nin performansından memnun kaldığı, Fas asıllı Hollandalı futbolcuyla yola devam etmek istediği bildirildi. Kappel'i de bırakmak istemeyen kurmayların 28 yaşındaki futbolcuyla mukavele yenilemeye sıcak baktığı öğrenildi.
Kappel bu sezon yeşil-siyahlılarda 27 maça çıkarken, 6 gol attı. Aissati ise 12 karşılaşmada boy gösterdi. Sıralamada 38 puanla 15'inci basamakta yer alan Ege ekibi cumartesi günü Boluspor deplasmanıyla sezonu noktalayacak.
- 2.5.2018 12:24
-
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
-
Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
-
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartalım Bu sezon çok yanlış işler yapıldı en önemlileri ŞL. dönüşü lige adapte olamamak.Diğerleri de cenk i satmamız ve yanlış transferler.Ders olsn
Denizlispor'dan Kappel ve Aissati hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.