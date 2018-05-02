Murat Uçar "İpler bizim elimizde" – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    "İpler bizim elimizde"

    Murat Uçar "İpler bizim elimizde"

    1. Lig'de 5 Mayıs Cumartesi günü 'u konuk edecek Altınordu'nun futbolcularından , müsabakayı kazanıp, play-off'a kalmak istediklerini bildirdi.

    , kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, son sezonda 2 kez kaybettikleri play-off biletini bu kez alacaklarını belirtti. Ligin ikinci devresinde en fazla puan alan ekiplerden biri olduklarını aktaran Murat Uçar, 'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek kalitelerini ispat ettiklerini kaydetti.

    Murat Uçar, ikinci yarıda 12 maçlık çıkışlarının ardından verilen aranın kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor yenilgileri bu aranın ardından geldi. Ancak artık telafisi olmayan noktadayız. İpler bizim elimizde. maçını kazanıp tarihimizdeki ilk play-off heyecanını yaşamaya kilitlendik." değerlendirmesinde bulundu.

    Hafta sonu taraftarlara büyük iş düşeceğine dikkati çeken Murat Uçar, şu ifadeleri kullandı:

    "En kötü günümüzde bile yanımızda olan bir taraftar grubuna sahibiz. Onların desteğini hissetmek gerçekten güzel bir duygu. Sahip oldukları vefa duygusu ölçülemez. Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığımız maça sadece 6 kişi gelmişlerdi ama mutlu olarak İzmir'e döndüler. Cumartesi günü onlara bu kez play-off mutluluğu yaşatmak istiyoruz."

    1. 2.5.2018 11:32
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