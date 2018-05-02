Murat Uçar "İpler bizim elimizde"
Spor Toto 1. Lig'de 5 Mayıs Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Altınordu'nun futbolcularından Murat Uçar, müsabakayı kazanıp, play-off'a kalmak istediklerini bildirdi.
Murat Uçar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, son sezonda 2 kez kaybettikleri play-off biletini bu kez alacaklarını belirtti. Ligin ikinci devresinde en fazla puan alan ekiplerden biri olduklarını aktaran Murat Uçar, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek kalitelerini ispat ettiklerini kaydetti.
Murat Uçar, ikinci yarıda 12 maçlık çıkışlarının ardından verilen aranın kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor yenilgileri bu aranın ardından geldi. Ancak artık telafisi olmayan noktadayız. İpler bizim elimizde. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanıp tarihimizdeki ilk play-off heyecanını yaşamaya kilitlendik." değerlendirmesinde bulundu.
Hafta sonu taraftarlara büyük iş düşeceğine dikkati çeken Murat Uçar, şu ifadeleri kullandı:
"En kötü günümüzde bile yanımızda olan bir taraftar grubuna sahibiz. Onların desteğini hissetmek gerçekten güzel bir duygu. Sahip oldukları vefa duygusu ölçülemez. Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığımız maça sadece 6 kişi gelmişlerdi ama mutlu olarak İzmir'e döndüler. Cumartesi günü onlara bu kez play-off mutluluğu yaşatmak istiyoruz."
- 2.5.2018 11:32
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
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Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartalım Bu sezon çok yanlış işler yapıldı en önemlileri ŞL. dönüşü lige adapte olamamak.Diğerleri de cenk i satmamız ve yanlış transferler.Ders olsn
Murat Uçar "İpler bizim elimizde" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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