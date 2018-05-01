Kalıcı olacağız
Şampiyonluğun mutluluğunu yaşayan mavi-yeşillilerin basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Geçmişten dersler aldık. Süper Lig’de kalıcı ve saygı duyulan bir takım olacağız” dedi
AVANTAJ BAŞKANIMIZ
İYİ takviyeler yapacaklarını vurgulayan Bakır, "En büyük avantajımız, futbolu bilen başkanımız ve çalışkan yönetimimiz. Şu anki planlamamızın yarısını bile uygulamaya geçirirsek Rizespor, bütün futbolseverlerin övgüsünü toplayacaktır. Takviyelerle beraber kadromuzdaki kaliteli oyuncularla birlikte Süper Lig'de dikkat çekeceğimizi düşünüyoruz" dedi
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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