Kalıcı olacağız – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Kalıcı olacağız

    Kalıcı olacağız

    Şampiyonluğun mutluluğunu yaşayan mavi-yeşillilerin basın sözcüsü , “Geçmişten dersler aldık. ’de kalıcı ve saygı duyulan bir takım olacağız” dedi

    ÇAYKUR 'de kalıcı olmak için çalışmalara başladı. 'Yerimizin Süper Lig olduğunu söylemiştik' diyen basın sözcüsü , "Çoğu oyuncumuz Süper Lig oyuncusu olduğundan motivasyonu sağlamak için ekstra mücadele verdik. Artık çok uzun bir yol bizi bekliyor ve bunun için çalışmalara da başladık. Geçmişten dersler aldık. Süper Lig'de kalıcı ve saygı duyulan bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

    AVANTAJ BAŞKANIMIZ
    İYİ takviyeler yapacaklarını vurgulayan Bakır, "En büyük avantajımız, futbolu bilen başkanımız ve çalışkan yönetimimiz. Şu anki planlamamızın yarısını bile uygulamaya geçirirsek Rizespor, bütün futbolseverlerin övgüsünü toplayacaktır. Takviyelerle beraber kadromuzdaki kaliteli oyuncularla birlikte Süper Lig'de dikkat çekeceğimizi düşünüyoruz" dedi
    1. 1.5.2018
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