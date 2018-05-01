Gazişehir inanıyor – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    inanıyor

    Gazişehir inanıyor

    Play-off’u garantileyen ’in iki yıldızı Okan Derici ve Del Valle, şampiyonluğa inandıklarını söyledi

    BİTİME 1 hafta kala play-off'u garantileyen 'in yıldızları şampiyonluğa inanıyor. Okan Derici, "Savaşacağız ve başaracağız. Yeter ki halkı kötü anlarımızda da yanımızda olsun" ifadelerini kullanırken; "Venezuelalı kanat oyuncusu Del Valle, "Taraftarımızın da desteğiyle şampiyon olacağız" dedi.
    1. 1.5.2018
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