Eroğlu desteği – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Eroğlu desteği

    Eroğlu desteği
    ADANA Demir'e 1-0 yenilerek playoff'u tehlikeye atan Altınordu'da teknik direktör oyunculara destek verdi. 'Siz, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rize ve Ankaragücü'nü deplasmanda yenmiş bir takımsınız" diyerek motive konuşması yapan Eroğlu; "Her zamanki gibi Erzurum'u yenmek için oynayacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 1.5.2018
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