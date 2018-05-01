Horoz’da sevinç var – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Horoz’da sevinç var

    Horoz’da sevinç var
    'i 5-0 mağlup ederek kümede kalma yolunda dev bir adım atan Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek, üzerinden çok büyük bir yükün kalktığını söyledi. Üstek, "Bu takım yüzde 100 düştü dediklerinde bile umudumuzu kesmeyip gecemizi gündüzümüze katarak takımı ve kulübü ayakta tutmaya çalıştık" diye konuştu.
    1. 1.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Horoz’da sevinç var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN