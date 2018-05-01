Yılmaz Vural kalıyor – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    kalıyor

    <a href="/index/yilmaz-vural?id=c122489b-b788-423f-b826-746513cb7f35" class="" rel="tag">Yılmaz Vural</a> kalıyor

    Küme düşme hattına yaklaşan takımların ‘can simidi’ olan , “Ortam oluşursa seve seve ’da kalırım” diyerek yönetime yeşil ışık yaktı

    BİTİME bitime 5 hafta kala göreve geldiği 'i ligde tutmayı başaran geleceğiyle ilgili, "Benim kalmam tamamen yönetimin kararına bağlı. Bizim yönetim kurulumuz seçimlerden başarıyla çıkarsa ve ortam oluşursa seve seve kalırım. Devamlılığımız için 180 milyonluk borcun telafi edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.
    1. 1.5.2018
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