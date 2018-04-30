Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    1. Lig'de program açıklandı

    <a href="/index/spor-toto?id=81952882-f0be-47bc-bb71-abb04fcd6fcf" class="" rel="tag">Spor Toto</a> 1. Lig'de program açıklandı

    1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasının maç programı açıklandı.

    yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:

    4 Mayıs Cuma:

    17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

    17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)

    17.30 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak )

    17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor (Balıkesir Atatürk)

    5 Mayıs Cumartesi:

    17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)

    17.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

    19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Stadı açıklanmadı)

    19.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

    7 Mayıs Pazartesi:

    19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Ankara 19 Mayıs)

    1. 30.4.2018 16:08
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