Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Mayıs Cuma:

17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)

17.30 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor (Balıkesir Atatürk)

5 Mayıs Cumartesi:

17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)

17.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Stadı açıklanmadı)

19.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

7 Mayıs Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Ankara 19 Mayıs)