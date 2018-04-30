Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasının maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Mayıs Cuma:
17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)
17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
17.30 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor (Balıkesir Atatürk)
5 Mayıs Cumartesi:
17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
17.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Stadı açıklanmadı)
19.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
7 Mayıs Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Ankara 19 Mayıs)
- 30.4.2018 16:08
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Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Adamsın kaptan adam.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi
Toplam 4
Yorum
Taraftar Başkan ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN BAŞKANIMIZA... BÖYLE TARAFTAR GİBİ BAŞKAN YENİDEN SEÇİLMELİ... GS'ı DÜŞÜNMEYEN, YİYİCİLERDEN BIKTIK...
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Toplam 6
Yorum
ozi şenolda kalsın apoda gelsin yardımcılığa
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